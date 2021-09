Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad und Getränke geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen der Polizei, dass in die Garage seines Nachbarn in der Kreuzhofstraße eingebrochen wurde. Die männliche Person hätte ein Fahrrad und Getränke entwendet und wäre nun in Richtung Talstraße unterwegs. Die Beamten konnten den beschriebenen Mann wenige Meter von der Garage entfernt mit dem Fahrrad und den Getränken antreffen. Die Sachen wurden dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Der mutmaßliche Einbrecher erhielt einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

