Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei ist am späten Mittwochabend eine Auseinandersetzung von sieben Personen in der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet worden. Die ausgerückten Streifen konnten vor Ort drei Personen antreffen, die angaben, es sei zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe von vier Personen gekommen. Einer der drei Personen wies Verletzungen an der Schläfe und am rechten Oberarm auf. Ein weiterer Zeuge übergab den Beamten ein Video der, sich nicht mehr vor Ort befindlichen zweiten Gruppe. Die Beteiligten konnten identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. |elz

