Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, OT Salzderhelden, Einbecker Straße - Freitag, den 30.07.2021, 23:23 Uhr

Einbeck (myl) - Am Freitag, den 30.07.2021, um 23:23 Uhr, wurde der Polizei Einbeck gemeldet, dass drei Personen randalieren würden und Wahlplakate, welche an einer Straßenlaterne befestigt waren, von dieser entfernten und anschließend in einer Bushaltestelle entsorgten. Durch die Tathandlungen wurden zwei Wahlplakate beschädigt. Zeugen, die weitere Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben und ggf. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck unter der telefonischen Erreichbarkeit 05561-949780 zu melden.

