Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrschülerin bei Unfall schwer verletzt

Landau (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fahrschülerin am Dienstagvormittag, als sie mit ihrem Krad mit einem Autofahrer zusammenstieß. Die 15-jährige Fahrschülerin hatte den Nordring aus Richtung Alter Messplatz befahren und wollte an der Kreuzung zur Neustadter Straße nach links in diese abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrers. Der 57-Jährige war mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, jedoch nicht unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte unterwegs. Die Kradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie erlitt durch den Unfall eine Beckenverletzung und einen Bänderriss und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr als auch das Krad wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell