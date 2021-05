Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Gewerbeobjekt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Mai 2021 | Kreis Stormarn - 16./17.05.2021 - Reinfeld / BAB 1 Rastplatz Trave

In der Nacht von Sonntag (16.05.2021), 23.00 Uhr auf Montag (17.05.2021), 08.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Gebäude des Raststättenhofes Trave an der BAB 1, in Reinfeld.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter über eine gewaltsam geöffnete Nottür in das Innere, des zurzeit pandemiebedingten geschlossenen Objektes, ein. Dort entwendete sie einen aufgestellten Geldautomaten, welchen sie in unmittelbarer Umgebung gewaltsam öffneten und zurückließen.

Angaben zur Höhe des entwendeten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell