POL-PDLD: Maikammer - Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Maikammer (ots)

Gefährlich wurde es gestern (20.07.2021, 12 Uhr) für einen 59 Jahre alten Motorradfahrer auf der K 6 bei Maikammer, als plötzlich zwei Rehe auf die Fahrbahn rannten. Beim Versuch, den beiden Tieren auszuweichen, kollidierte er frontal mit einem der Tiere, stürzte und rutschte in den Straßengraben. Sein Zweirad wurde in ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Der Kradfahrer musste sich mit leichten Verletzungen am Unterarm in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto des Entgegenkommenden war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

