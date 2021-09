Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angelausrüstung aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrzeug ist von Mittwoch auf Donnerstag in der Bierstraße zum Ziel von Dieben geworden. Der Halter parkte am Donnerstag seinen Wagen gegen 16:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 51 und ließ es vermutlich unverschlossen. Als er am Freitag gegen 5:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fehlten seine Angelausrüstung, sowie ein Schlauchboot mit Echolot im Wert von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

