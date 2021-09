Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gartenlauben

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Entersweilerstraße in zwei Gartenhäuser eingebrochen. Die Diebe warfen ein Fenster ein, das andere hebelten sie auf. Aus beiden Lauben ließen sie verschiedene Sachen mitgehen, unter anderem stahlen die Unbekannten einen kleinen Kühlschrank. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

