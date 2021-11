Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Unbekannte stehlen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Rohbau

Steinfurt (ots)

An der Münsterstraße in der Nähe der Abzweigung Am Hagenberg sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (21.11.21), 20.00 Uhr, und Dienstag (23.11.21), 18.30 Uhr, in einen Rohbau eines Einfamilienhauses eingedrungen. Zugang zu dem Gebäude verschafften sie sich, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Auch in die Garage wurde eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere, zum Teil hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden bei der Wache in Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

