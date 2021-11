Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen von Samstag auf Sonntag (06./07.11.2021) in die Garage eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße ein. Sie entwendeten ein schwarzes Pedelec der Marke Prophet, ein Spielzeugmotorrad und etwas Kleingeld. Der Schaden liegt bei gut 1000 Euro. Wer Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

