Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rollerfahrer streift Beamten und flüchtet, Polizei fahndet

Steinfurt (ots)

Ein Rollerfahrer hat am Montagmittag (22.11.21) gegen 12.08 Uhr am Schulzentrum an der Wilhelmstraße einen Polizeibeamten, der gerade eine Verkehrskontrolle durchführte, mit seinem Fahrzeug gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Beamte blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der betroffene Polizeibeamte kontrollierte zum Tatzeitpunkt vom Straßenrand aus den Verkehr. Er war zu Fuß unterwegs. Bei der Kontrolle fiel ihm der Roller auf, der in der 30er-Zone zu schnell fuhr und der obendrein sehr laut war. Der Beamte ging auf die Straße, um den Rollerfahrer mit eindeutigen Handzeichen anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte jedoch immer weiter und fuhr auf den Polizisten zu. Als er diesen passierte, streifte der Rollerfahrer den Beamten leicht. Anschließend flüchtete er von der Wilhelmstraße in Höhe der Freien Schule Tecklenburger Land in Richtung Laggenbeck. Ein Nummernschild konnte nicht abgelesen werden. Die Polizei fahndet nun nach dem Rollerfahrer. Dieser war komplett dunkel gekleidet und trug einen dunklen, eckigen Rucksack. Das Fahrzeug war schwarz, der Auspuff sehr laut. Zeugenhinweise werden bei der Wache in Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell