POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fitnessstudio, Bargeld gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (24.11.21) zwischen 00.05 Uhr und 05.45 Uhr aus einem Fitnessstudio an der Gutenbergstraße im südlichen Gewerbegebiet Bargeld gestohlen. Die Unbekannten hebelten ersten Erkenntnissen zufolge auf der Ostseite ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Es liegen entsprechende Hebelspuren vor. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen und Regale im Büroraum. Sie entleerten eine Bargeldkasse und brachen einen Snackautomaten auf. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Eurobereich. Weitere Angaben zu Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

