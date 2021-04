Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (28. April), gegen 12 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann aus Erkelenz den Radweg, der vom Freiheitsplatz auf die Goswinstraße in Richtung Tenholter Straße führt. In Höhe der Stelle, wo der gemeinsame Rad-/Fussweg auf die Goswinstraße übergeht, kam der Zweiradfahrer zu Fall. Er gab an, zuvor von einem unbekannten Lkw überholt und gestreift worden zu sein, der anschließend seine Fahrt in Richtung Tenholter Straße fortsetzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 86-jährige leicht. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt nach Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben, um Informationen zum Unfallhergang zu bekommen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden. Hinweise können auch im Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell