Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schränke in Sporthalle aufgebrochen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Zwischen Mittwoch (7. April), 16 Uhr und Mittwoch (28. April), 8 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Sporthalle an der Heinsberger Straße ein. Im Inneren brachen sie zwei Schränke auf, in denen Sportgeräte gelagert werden. Was entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell