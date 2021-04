Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von zwei Kennzeichenschildern

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, 28. April, gegen 14.30 Uhr, einen unbekannten Mann, als dieser auf dem Kiefernweg an zwei Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichen abmontierte. Sie beschrieb ihn als 20 bis 30 Jahre alt. Er war zur Tatzeit mit einem olivgrünen Kapuzenpullover und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Nach der Tat flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Weitere Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder Angaben zu seiner Identität machen können werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

