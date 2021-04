Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Toyota Land Cruiser gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Der Besitzer eines weißen Toyota Land Cruisers stellte am 28. April (Mittwoch), gegen 15.45 Uhr, sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Straße Holzmarkt ab und ging einkaufen. Währenddessen stahlen Unbekannte das Fahrzeug. Als der Mann gegen 16.20 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Am Fahrzeug waren Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell