Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sportlerheim festgestellt

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Während ihrer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizei Heinsberg am 27. April (Dienstag), gegen 3 Uhr, ein eingeschlagenes Fenster am Sportlerheim an der Straße Teverener Heide fest. Sie durchsuchten das Gebäude, konnten aber keine Täter im Objekt feststellen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Einbruch hat sich nach ersten Erkenntnissen zwischen dem 26. April (Sonntag), 17 Uhr und den Feststellungen der Beamten in der Nacht gegen 3 Uhr ereignet.

