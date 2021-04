Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch Gewinnspielversprechen

Geilenkirchen (ots)

Nachdem ein Mann aus Geilenkirchen am Samstag (24. April) eine Textnachricht erhielt, in der es hieß, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte, konnten die Täter ihn dazu bringen, Gutscheinkarten zu kaufen. Damit sollte er die angeblich anfallenden Gebühren begleichen, bevor der Gewinn ausgezahlt werden könne. Gutgläubig folgte er den Anweisungen, übermittelte die Gutscheincodes und stellte später fest, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war. Daraufhin erstattete der Geilenkirchener eine Anzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

