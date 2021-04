Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerabteil aufgebrochen

Heinsberg (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen dem 20. April (Dienstag), 12 Uhr und dem 27. April (Dienstag), 16 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an der Gangolfusstraße ein. Hier brachen sie das Schloss zu einem Kellerabteil auf und durchsuchten dieses. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

