Schwetzingerstadt: Verdächtiger Gegenstand am Wasserturm

Mannheim / Schwetzingerstadt (ots)

Der Fund eines herrenlosen Koffers löste am Samstag gegen 15:13 Uhr einen größeren Einsatz der Polizei Mannheim aus. Da der Fundort des Koffers eher ungewöhnlich war, wurde dieser weiträumig abgesperrt. Noch während die ersten Maßnahmen der Polizei liefen, meldete sich ein ausländischer Mitbürger und gab an, dass es sich um seinen Koffer handeln würde und er diesen vergessen habe. Nach weiteren Abklärungen durfte der Mann seinen leeren Koffer wieder an sich nehmen. Die Absperrungen rund um den Wasserturm konnten gegen 16:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

