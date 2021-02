Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin mit "Enkeltrick" um Mehrere tausend Euro betrogen - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine betagte Seniorin wurde am Freitag von bislang unbekannten Tätern mit dem sogenannten "Enkeltrick" um mehrere tausend Euro betrogen. Eine bislang unbekannte Anruferin hatte sich gegen 11 Uhr bei der Dame in der Mannheimer Straße gemeldet und durch geschickte Gesprächsführung erreicht, dass das Opfer glaubte, dass es sich um ihre Cousine handelt. Diese gaukelte ihr dann vor, dass sie aufgrund einer Corona-Erkrankung mit schwerem Gesundheitsverlauf dringend Geld benötige um die Kosten für lebenserhaltende Maßnahmen aufzubringen. Die Seniorin gab an, kein Bargeld zu haben, bot aber ihren Gold- und Silberschmuck an. Die angebliche Cousine willigte ein und vereinbarte, dass eine weibliche Person den Schmuck abholen würde. Gegen 12 Uhr holte die Unbekannte den in einer Tüte verpackten Schmuck vor der Haustüre ab. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 150 bis 160 cm groß, dunkelblonde/braune schulterlange Haare. Sie trug dunkelgrauen Anorak und einen Mundschutz, evtl. eine FFP-2-Maske und sprach akzentfrei Deutsch.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell