Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kennzeichen an Pkw entwendet

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am Dienstag, 27. April, gegen 0.20 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Pkw an der Rather Straße. Dabei wurde er durch eine Videokamera aufgezeichnet. Er kann als zirka 185 bis 190 Zentimeter großer Mann mit schlanker Figur, kurzen schwarzen Haaren, sowie dunklen Schuhen beschrieben werden. Er war zur Tatzeit mit einer Jacke mit reflektierenden Streifen an den Armen sowie am Rücken bekleidet und trug einen Motorradhelm bei sich. Zeugen, die die Person gesehen haben oder Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Hinweise können auch über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg, über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell