Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Laster biegt ab und übersieht Radfahrer (06.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Goldenbühlstraße. Ein 32-jähriger Laster-Fahrer bog von der Goldenbühlstraße nach rechts in die Vockenhauser Straße ein und übersah im toten Winkel den rechts neben ihm fahrenden Radler auf dem Radweg. Der Radfahrer wurde leicht vom Lastwagen gestreift und kam zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Am Laster entstand kein Schaden, am Mountainbike entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

