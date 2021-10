Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannte verletzen Dattelner schwer

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Dattelner an der Provinzialstraße durch zwei unbekannte Männer schwer verletzt. Der Dattelner ging am Kanal entlang, als er von zwei Unbekannten unvermittelt angegriffen wurde. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sie ihn mit Faustschlägen, Tritten und einem Messer. Der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend kontaktierte er einen Bekannten, der brachte ihn in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestand nicht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, 25-30 Jahre alt, 1,70-1,80m groß, kräftigere Figur, bekleidet mit dunkler Jeanshose, schwarzer Adidas Jacke und schwarzem Cap mit weißem Schirm

2. Tatverdächtiger: männlich, 25-30 Jahre alt, 1,80m groß, schlanke Figur, längerer Bart, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkelblauer Jeans

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell