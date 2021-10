Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß in Holsterhausen

Recklinghausen (ots)

Auf der Borkener Straße/B224 sind am Sonntagmittag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus Aschaffenburg gegen 13.10 Uhr von der Borkener Straße nach links in die Waldstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 68-jährigen Autofahrer aus Dorsten zusammen, der gemeinsam mit seiner 66-jährigen Frau stadteinwärts unterwegs war. Das Dorstener Ehepaar wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Autos wird auf zusammen rund 10.000 Euro geschätzt.

