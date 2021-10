Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Bus

Recklinghausen (ots)

Auf der Ahsener Straße sind am Sonntagmittag ein Auto und ein Bus zusammengestoßen. Nach bishrigen Erkenntnissen hatte der 84-jährige Autofahrer aus Bochum vermutlich gesundheitliche Probleme bekommen und war deshalb in den Gegenverkehr geraten. Gegen 13.15 Uhr stieß der Autofahrer mit dem entgegenkommenden Bus zusammen. Die Fahrgäste und der Busfahrer blieben unverletzt, der 84-jährige Autofahrer und sein 57-jähriger Beifahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ahsener Straße war nach dem Unfall für etwa eine Stunde gesperrt.

