POL-LM: +++mehrere Sachbeschädigungen durch Verkratzen+++2xDiebstähle von Katalysatoren+++Unbefugter Gebrauch von Fzg.+++2xKörperverletzung+++Versuchter ED mit Täterfestnahme+++

Kriminalitätslage

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, 08.07.2021, 11:00 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 07:00 Uhr wurde in 65604 Elz bei einem in der Springstraße abgestelltem grauen Peugeot die Fahrertür zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 22:00 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 08:00 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug in 65604 Elz in der Springstraße zerkratzt. Bei diesem handelt es sich um einen schwarzen Mercedes und bei diesem wurde die Fahrertür und der vordere linke Kotflügel zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 11:00 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug in 65604 Elz in der Springstraße zerkratzt. Bei diesem handelt es sich um einen schwarzen Seat Leon. Es entstand ein Sachschaden von circa 500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl an Kraftfahrzeug

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 17:30 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 11:30 Uhr wurde in 65549 Limburg, Westerwaldstraße von einem VW Lupo der Katalysator abgebaut und entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 250,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl an Kraftfahrzeug

Am Freitag, 09.07.2021, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde in 65549 Limburg, Eschhöfer Weg von einem schwarzen VW Golf der Katalysator abgebaut und entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 850,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahrzeugschlüssel und unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeug

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 17:30 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 11:00 Uhr wurde in 65520 Bad Camberg, Obertorstraße 11 ein in einem unverschlossenen Fahrzeug abgelegten Fahrzeugschlüssel entwendet. Vorher wurde das Fahrzeug, ein silberner VW-Golf 4, mit diesem Schlüssel gestartet und eine "Spritztour" unternommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 10.07.2021, 18:00 Uhr wurde in 65604 Elz, Weberstraße 1, Höhe der Naussauischen Sparkasse, von einem grauen Mitsubishi SpaceStar das hintere amtliche Kennzeichen entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Samstag, 10.07.2021, 19:15 Uhr kam es in 65589 Hadamar, Gymnasiumstraße 10 zu einer Körperverletzungshandlung. Ein unbekannter Täter schlug einen 27-jährigen Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach verschwand er unerkannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Sonntag, 11.07.2021, 03:15 Uhr kam es in Limburg-Staffel, Auf dem Weißen Stein zu einer Körperverletzungshandlung. Ein unbekannter Täter schlug einen 32-jährigen Geschädigten mit der flachen Hand an die Unterlippe. Danach verschwand er unerkannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in das Tennisheim in Löhnberg

Am Samstag, 10.07.2021, 22:50 Uhr kam es in 35792 Löhnberg, Schützenstraße, beim dortigen Tennisclub-Vereinshaus zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Ein Zeuge bemerkte zur Tatzeit, dass sich drei Personen am Tennis-Club-Vereinshaus gewaltsam Zutritt verschaffen wollten, wobei bereits eine Scheibe zu Bruch ging. Als er die Personen ansprach flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Aussichtsturms. Dort konnten die drei Personen kurz darauf von der mittlerweile durch den Zeugen alarmierten Polizei angetroffen und festgenommen werden. Nach Durchführung von polizeilichen Maßnahme wurden die teilweise jugendlichen Personen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei in Limburg unter Tel. 06431-91400 erbeten.

Pkw-Diebstahl in Weilmünster-Möttau

Zwischen Samstag, 10.07.2021, 21:30 Uhr und Sonntag, 11.07.2021, 05:45 Uhr wurde in 35789 Weilmünster-Möttau, Parkplatz am Möttauer Weiher, während eines Nachtangels am Möttauer Weiher der Pkw Chevrolet Capita, Farbe weiß, mit den amtlichen Kennzeichen HG-LT 9414 vom Parkplatz am Möttauer Weiher entwendet. Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei in Limburg unter Tel. 06431-91400 erbeten.

Verkehrslage

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 10.07.2021, 14:30 Uhr wurde in 65549 Limburg, Im Ansper 5 ein ordnungsgemäß abgestellter grauer Toyota Corolla durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 800,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

