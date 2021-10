Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schwerverletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall in Haltern am See (Hullern)

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, den 10. Oktober 2021, befuhr um 16:01 Uhr ein 35 jähriger PKW-Fahrer aus Haltern am See die B58 in Fahrtrichtung Haltern Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Borkenbergerstr. beabsichtigte der PKW nach rechts die B58 zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein 62 jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden hinter dem PKW des 35 Jährigen. Im Moment des Abbiegevorgangs überholte der Kradfahrer den PKW rechts. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Mittels RTW wurde dieser dem Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen zugeführt. Nach jetzigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die B58 war 40 Minuten vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell