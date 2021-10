Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Auf dem Beisinger Weg sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter in eine Schule eingestiegen. Die Einbrecher wollten offensichtlich einen Tresor stehlen, was aber nicht gelang. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer helfen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell