Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die heute Vormittag am Busbahnhof an der Kaiserstraße unterwegs waren und Hinweise auf einen Raub geben können. Einer 57-jährigen Frau aus Herten wurde dort, gegen 10.45 Uhr, ihre pinke Handtasche entrissen. Der Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beoachtet haben oder den Täter möglicherweise auf der Flucht gesehen haben und ihn beschreiben können. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell