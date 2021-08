Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Arbeiter verletzt sich bei Arbeitsunfall (31.08.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Mann am Dienstag gegen 11 Uhr auf einer Baustelle auf der Neckarstraße. Beim Abladen eines Bodenrüttlers aus einem Transporter rutsche das schwere Arbeitsgerät ab und klemmte einen 31-Jährigen Arbeiter am Kopf ein. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

