POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Müllfahrzeug streift BMW-Cabrio

Trossingen-Schura (ots)

Ein Müllfahrzeug hat am Montagmorgen in der Kreuzäckerstraße ein BMW-Cabrio beschädigt. Der 50-jährige Fahrer des 26-Tonnen schweren Müllwagens ist beim Weiterfahren zu schnell nach rechts eingeschert und hat dabei den Außenspiegel, Kotflügel und das Vorderrad des 2er-Cabrios touchiert. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 4000 Euro an den beiden Fahrzeugen aus. Der Fahrer des Müllwagens wurde verwarnt.

