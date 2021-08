Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte laufen über Autodächer

Konstanz (ots)

Was zwei noch unbekannte Fußgänger von Montag auf Dienstag im Sinn hatten, als sie am Lutherplatz über zwei Autos liefen, ist für die Polizei nicht nachvollziehbar. Für einen BMW-Besitzer kommt die grobe Verfehlung jedoch recht teuer. Auf rund 4000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an dem nun eingedellten Blech auf dem Autodach und der Motorhaube der 1er-Limousine. Wie die Beamten feststellten, waren auch auf einem daneben parkenden VW Passat Schuhspuren auf dem Autodach vorhanden. Ein Schaden an dem war aber nicht sichtbar. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Tätern unter 07531 21560.

