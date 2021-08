Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkrs. TUT) Einschussloch in Balkontürscheibe

Aldingen (ots)

Möglicherweise durch ein abgeschossenes Projektil ist am Montagmorgen die Scheibe einer Balkontüre in der Sulzbachstraße beschädigt worden. Die Polizei, die jetzt wegen einer Sachbeschädigung ermittelt, stellte ein rund zwei Zentimeter großes Loch in der Isolierglasscheibe fest. Ein Projektil, das den Schaden verursacht hat, war aber nicht auffindbar. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass eventuell mit einer Luft- oder Federdruckwaffe auf die Scheibe geschossen wurde, da lediglich das äußere Glas beschädigt war. Die Höhe des Schadens an der Balkontür steht noch nicht fest.

