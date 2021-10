Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter verletzt junge Männer leicht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, näherte sich ein unbekannter Mann einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen, beide aus Dorsten, am Europaplatz. Unvermittelt trat und schlug er die beiden und verletzte sie leicht. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf flüchteten die beiden in Richtung Platz-der-deutschen-Einheit. Hier holte der Unbekannte die beiden auf einem Motorroller ein.

Es kam erneut zum Gerangel, dabei drohte der Unbekannte auch mit einem Messer. Die beiden jungen Männer flüchteten zur Polizeiwache. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Körperverletzung Ende August Auslöser des aktuellen Sachverhaltes sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung: männlich, 35-40 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kräftige Statur, Glatze, 3-Tage-Bart, komplett dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell