Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.02.2022

Goslar (ots)

Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen dem 15.02.22, 17:30 Uhr und 16.02.2022, 07:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Schlösser zweier Baucontainer auf, die auf einer Baustelle nahe der BAB7 errichtet sind. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Geräte und Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Erneut Einbruch in Gartenlaube

Zwischen dem 15.02.2022, 17:30 Uhr und dem 16.02.2022 10:00 Uhr brechen unbekannte Täter das Vorhängeschloss einer Gartenlaube in der Talstraße auf und entwenden daraus eine Akku- und eine Motorsäge. Der Sachschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 16.02.2022 befährt ein 23-jähriger Mann aus Seesen gegen 14:10 Uhr mit seinem VW Polo die B82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Rhüden. Ein 53-jähriger Mann aus Hagen will zur selben Zeit den Autohof der AS Rhüden mit seinem Mercedes nach links in Richtung Goslar verlassen und übersieht den von links kommenden, bevorrechtigten Fahrer des VW Polo. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt werden. Beide Fahrzeuge werden derart stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 13000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Mercedes muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall verantworten.

Ohne Führerschein gefahren, Verkehrsunfall verursacht und weggefahren

Bereits am 13.02.2022 um 18:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein älterer Herr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines örtlichen Restaurants mit seinem Mercedes gegen einen anderen geparkten PKW stieß und sich vom Ort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und meldeten den Vorfall. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 80-jähriger Mann aus Seesen, konnte so im Nachgang ermittelt werden. Ebenso konnte ermittelt werden, dass gegen ihn zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles bereits ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag. Der Rentner muss sich nun nicht nur wegen der Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Im Rahmen der Streifenfahrt am Vormittag des 17.02.2022 fällt den Beamten ebendieser Herr abermals mit dem vorgenannten PKW im öffentlichen Verkehrsraum fahrend auf. Auf das noch immer bestehende Fahrverbot und die erneute Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hingewiesen, zeigt sich der 80-jährige äußerst uneinsichtig. Aus gefahrenabwehrenden Gründen werden daher durch die eingesetzten Beamten die Kennzeichen des PKW sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell