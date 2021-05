Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2021

Heilbronn (ots)

-Korrektur- Das Feuer ist am frühen Montagmorgen beziehungsweise in der Nacht auf Montag ausgebrochen

Talheim: Brand in Zweifamilienhaus - Zeugen gesucht

Am --- frühen Montagmorgen (24. Mai 2021) --- rückten Polizei und Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand in Talheim aus. Gegen 4.30 Uhr war ein Feuer in einem Zweifamilienhaus in der Mühlstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Wohnhaus wird auf circa 100.000 Euro beziffert. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem die Ursache des Feuerausbruchs. Im Rahmen der Brandermittlungen waren Polizeihunde und ein Gutachter vor Ort.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sich --- in der Nacht auf Montag --- in diesem Bereich aufgehalten oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell