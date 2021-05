Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreisv

Heilbronn (ots)

Forchtenberg-Ernsbach: Wald-/Grillhütte verwüstet - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende eine Wald-/Grillhütte bei Forchtenberg-Ernsbach. Die Täter begaben sich zu der sogenannten "Ernsbacher Hütte" südlich von Ernsbach in einem Waldgebiet. Erst brachen sie einen hölzernen Fensterladen auf und schlugen anschließend das Fenster ein. Nachdem die Unbekannten über das zerbrochene Fenster in die Hütte einstiegen, verwüsteten sie das Innere. Dem zurückgelassenen Unrat zu Folge feierten die Täter eine Party. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorkommnis machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

