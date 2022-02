POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.02.2022

Polizeiinspektion Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Nach Diebstahl den Ladendetektiv bedroht

Ein 39-jähriger Goslarer wurde am 17.02.22, gegen 20.40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Hildesheimer Str. durch den Ladendetektiv bei einem Diebstahl von Lebensmitteln im geringwertigen Bereich erwischt.

Der Ertappte bedrohte den Detektiv daraufhin und flüchte unter Mitnahme der Beute. Er konnte durch die alarmierten Polizeibeamte im Nahbereich des Marktes festgestellt werden. In erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Einbruch in Bäckereifiliale

Im Zeitraum vom 16.02.2022, 21.00 Uhr und 17.02.2022, 05.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Str. ein. Sie durchsuchten die zu der Filiale gehörenden Räumlichkeiten und entwendeten dort vorhandenes Bargeld.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Dr.-Wilhelm-Kempe-Str. / Zwingerwall tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Versuchter Automatenaufbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten am 18.02.2022, kurz nach Mitternacht, mit einem bislang unbekannten Gegenstand einen Geldautomaten im Hauptgebäude des Bahnhofs Goslar aufzuhebeln. Der Versuch misslang, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 entgegengenommen.

Autofahrt unter berauschenden Mitteln

Am 18.02.2022, gegen 00.10 Uhr war für einen 48-jährigen Goslarer die Fahrt mit seinem PKW beendet.

Er wurde mit seinem VW Passat in der Glockengießerstr. durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen für den Goslarer.

-Lüdke, KHK-

