Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.02.2022

Goslar (ots)

Falschparkerin beleidigt Polizeibeamten

Am Freitag, 07:40 Uhr, fiel einer Funkstreife ein Pkw auf der Adolph-Roemer-Straße auf, der verbotswidrig auf dem Gehweg abgestellt war. Kurz darauf erschien die Fahrzeugführerin bei ihrem Pkw. Während der anschließenden Kontrolle beleidigte die 54jährige Clausthalerin einen der Polizeibeamten unflätig und äußerte zudem, dass man sich nicht wundern müsse, wenn man die zwei Kollegen erschossen habe. Vermutlich spielte sie damit auf den Polizistenmord in Kusel an. Gegen die Frau wurde neben dem Strafzettel auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell