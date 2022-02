Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Grünstadt (ots)

Am 17.02.2022 wurden zwei versuchte Betrugsstraftaten bekannt. In beiden Fällen wurden die vermeintlichen Opfer (81 und 86 Jahre alt) von falschen Polizeibeamten angerufen. Ihnen wurde suggeriert, dass der Enkel bzw. Sohn einen Autounfall verursacht hätte bei dem ein Mensch zu Tode kam. Um eine Haft zu vermeiden sollten die Angehörigen in einem Fall 15000.- EUR und im zweiten Fall 20000.- EUR bezahlen. In beiden Fällen kam es nicht zu einer Übergabe des Geldes. Im ersten Fall verständigten Angehörige die Polizeiinspektion Grünstadt. Im zweiten Fall informierte eine Mitarbeiterin der Bank die Polizei. Wenn es auch bei anderen Personen Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" oder dem "Enkeltrick" gab informieren sie bitte ihre zuständige Polizeidienststelle. Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" sind unter www.polizei-beratung.de abrufbar.

