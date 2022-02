Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Sturmtief verursachte Schäden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt

Grünstadt (ots)

Bei der Polizeiinspektion Grünstadt wurden nur wenige Schäden bekannt die durch das Sturmtief in der Nacht vom 16.-17.02.22 verursacht wurden. Es wurden umgestürzte Bäume in Hettenleidelheim, B 47 und Altleiningen, K 32 (Amseltal) gemeldet. In Hettenleidelheim wurden durch den umgestürzten Baum Fahrzeuge beschädigt. In Altleinigen, Meisenweg wurde das Dach eines Holzunterstandes durch den Sturm weggeweht. Hierdurch entstanden keine weiteren Schäden. In Carlsberg, Lindenstraße wurde ein Trampolin auf die Straße geweht. Die örtlichen freiwilligen Feuerwehren waren jeweils im Einsatz um die Gefahrenstellen zu beseitigen.

