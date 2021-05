Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Restaurant

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant am Unionsplatz einbrechen. Als der Besitzer am Vorabend die Türen abschloss, war noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag bemerkte er Einbruchspuren an der Eingangstür seines Restaurants. Offensichtlich hatten sich Diebe während der Nacht daran zu schaffen gemacht. Der Einbruch misslang, die Tür hielt stand. Wegen der Tat ermittelt jetzt die Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

