Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim a.d.W.) - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz (Polizeiinspektion Bad Dürkheim)

Am Donnerstag, 17.02.2022, kam es gegen 15:09 Uhr auf der Kreisstraße 16, zwischen Wachenheim und Lindenberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-Jähriger Fahrer eines Mercedes die Kreisstraße von Lindenberg kommend in Richtung Wachenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mercedes von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 16 voll gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim per Telefon unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell