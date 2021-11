Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall in Büppel - 45-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Varel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen befuhr eine 45-Jährige aus Varel gegen 07.00 Uhr mit ihrem PKW Mitsubishi die Bürgermeister-Osterloh-Straße. In Höhe der Hausnummer 42 prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten LKW. Hierbei wurde ihr PKW erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

