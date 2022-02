Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.02.2022

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 13.02.2022, bis Montag, den 14.02.2022, kam es in einer Seesener Kleingartenanlage im Bereich der Braunschweiger Straße zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben. Hierbei beschädigt der unbekannte Täter die Vorhängeschlösser, sodass dieser ins Laubeninnere gelangt. In beiden Fällen werden keine Gegenstände entwendet, sodass ein zeitlicher Tatzusammenhang angenommen werden kann. Der eingetretene Gesamtschaden wird auf 55,00 EUR geschätzt. Wer Hinweise zu der o.g. Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, unter der Telefonnummer 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Zwischen Freitagabend des 18.02.2022, gegen 22:00 Uhr, und Samstagmorgen, des 19.02.2022, 07:30 Uhr, kam es in Neuekrug / Hahausen, in 38685 Langelsheim, zu einer Sachbeschädigung eines dortigen mobilen Blitzeranhängers. Durch bislang unbekannter Täter werden sowohl die Vorder- als auch Rücklinse des Blitzers, mittels blauer Sprühfarbe, vorübergehend funktionsunfähig gemacht. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 500,00 EUR. Da die Polizei Seesen ermittelt, wird zur o.a. Tat um mögliche zeugenschaftliche Hinweise, unter der Rufnummer 05381-944-0, gebeten.

Vollendeter Einbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter öffnen in der Nacht zu Samstag, den 19.02.2022, zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr, das verschlossene Tor eines Geräteschuppens in Stauffenburg, in 38723 Seesen. Aus diesem entwenden sie mehrere Gartenwerkzeuge im Wert von 1.000,00 EUR. Die Polizei Seesen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05381-944-0.

Fundsache

Engagierte Bürgerin stellt in einer Seesener Bankfiliale eine herrenlose EC-Karte im Bankautomaten fest. Diese versuchte zunächst vergeblich den Verlierer eigenständig ausfindig zu machen. Letztendlich entschied sich die Finderin die Bankkarte bei der Polizei abzugeben, sodass diese die Aushändigung an den rechtmäßigen Eigentümer vollziehen konnte, welcher ersichtlich erleichtert, aber auch erstaunt über die Courage der Finderin war. Ehrlichkeit währt eben doch am Längsten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell