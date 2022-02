Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomatensprengung

Meschede (ots)

Vier unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Donnerstag an einem Geldautomaten an der Straße "Lanfertsweg" zu schaffen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machten die Täter Beute.

Zeugen meldeten gegen 2 Uhr einen lauten Knall über den Polizeinotruf 110. Bei der Nachschau sahen sie vier männliche Personen in einem schwarzen Audi flüchten. Augenscheinlich hatten die Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Festsprengstoff verwendet. Durch die Explosion wurden die Filiale und ein Nachbargebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Trotz der direkt eingeleiteten, kreisübergreifenden Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Die Beamten verloren den Fluchtwagen auf der Autobahn 2 im Bereich Dortmund aus den Augen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen des flüchtigen Audi in der Nacht zu Donnerstag in der Straße "Rümmecketal" in Meschede von einem PKW entwendet wurden.

Wem sind in der Tatnacht im Bereich des Lanfertswegs oder der Straße "Rümmecketal" verdächtige Personen aufgefallen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell