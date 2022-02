Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendlicher vermisst

Arnsberg (ots)

Seit Sonntagnachmittag wird der 15-Jährige Leon vermisst. Er wohnt in Arnsberg in einer Wohngruppe. Möglicherweise hält er sich im Raum Sundern auf. Weitere Informationen und Bilder des Vermissten gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/73831 Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

