Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Handtasche entrissen

Brilon (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 08.35 Uhr an einem Kreisverkehr an der Bahnhofstraße/Gartenstraße zu einem Straßenraub. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde einer 85-jährigen Frau aus Brilon von hinten die Handtasche entrissen. Hierbei fiel die Dame auf den Boden und verletzte sich schwer. Der Täter flüchtete mit der Ledertasche von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Es soll ein junger Mann gewesen sein. Er soll sich mehrfach der Frau von hinten genähert haben Die Polizei sucht dringend Zeugen die Angaben zu der Tat machen können. Am Tatort soll kurz zuvor ein dunkles Auto angehalten haben. Im Auto saßen zwei Personen. Wer kennt diese Personen? Im Bereich des Kreisverkehrs sollen sich mehrere Männer im Alter von ca. 20 Jahren aufgehalten haben. Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell