Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mülltonnenbrände

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben in der Hauptstraße, in der "Langen Wende" und in der Schwester-Aicharda-Straße drei Mülltonnen gebrannt. Die Brände ereigneten sich zwischen 22:30 und 0:15 Uhr. In allen Fällen konnten die Feuer ohne Gebäudeschäden gelöscht werden. Auch Menschen blieben unverletzt. Erste Ermittlungen richten sich gegen einen 42-jährigen Arnsberger. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

